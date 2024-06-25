Яку надбавку отримають пенсіонери
На надбавку можуть розраховувати особи, які досягнули 70-річного віку і їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Її розмір складає:
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- 300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;
- 456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;
- 570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.
Такі надбавки виплачують щомісяця й звертатися по них нікуди не потрібно. Їх призначають автоматично після досягнення певного віку.
Чому можуть скасувати пенсію
Для деяких пенсіонерів може припинити надходити пенсія. Так стається, коли особа вчасно не повідомляє ПФУ про зміни у своєму майновому стані.
Про що потрібно повідомити ПФУ:
- працевлаштування або звільнення;
- початок або закінчення підприємницької діяльності;
- зміна місця реєстрації;
- припинення дії певного статусу;
- виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
- зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
- зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)