Какую надбавку получат пенсионеры
На надбавку могут рассчитывать лица, достигшие 70-летнего возраста и их пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Ее размер составляет:
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- 300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет;
- 456 гривен – для граждан от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.
Такие надбавки выплачивают ежемесячно и обращаться за ними никуда не нужно. Их назначают автоматически по достижении определенного возраста.
Почему могут отменить пенсию
Для некоторых пенсионеров может прекратить поступать пенсия. Так происходит, когда лицо вовремя не сообщает ПФУ об изменениях в своем имущественном состоянии.
О чем нужно сообщить ПФУ:
- трудоустройство или увольнение;
- начало или окончание предпринимательской деятельности;
- смена места регистрации;
- прекращение действия определенного статуса;
- выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
- изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
- изменение фамилии или других важных данных, на основе определенных документов (например, свидетельства о браке)