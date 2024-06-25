Пенсия предпринимателей

Сергей Коробкин рассказал для 24 Канала, что норма о выходе на пенсию в 60 лет со стажем не менее 31 года распространяется и на ФЛП тоже.

Читайте также Уменьшение или отмена пенсии: почему так может произойти

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Единственное, что есть вопрос в том, как ФЛП подтвердить стаж. Для этого нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не менее минимального. На сегодня он составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен).

Обратите внимание! Стаж для лица подтверждается прежде всего данными об уплате взносы.

Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет,

– сказал он.

Какие налоги платят предприниматели

По словам Коробкина, страховой стаж за месяц засчитывается при условии уплаты минимального взноса.

Минимальный страховой взнос по ЕСВ – 1 760 гривен;

Максимальный ЕСВ – 26 400 гривен.

Если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос, или если человек будет работать официально на минимальную зарплату, то и учитывается для исчисления будущей пенсии именно минимальная зарплата,

– добавил Сергей Коробкин.

К слову сегодня есть опция покупки дополнительного стажа, платя самостоятельно взносы в ПФУ. Поэтому даже если человек не работает, но имеет деньги, или неофициальный доход, то он может получить стаж.