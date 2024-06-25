Пенсия предпринимателей
Сергей Коробкин рассказал для 24 Канала, что норма о выходе на пенсию в 60 лет со стажем не менее 31 года распространяется и на ФЛП тоже.
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Единственное, что есть вопрос в том, как ФЛП подтвердить стаж. Для этого нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не менее минимального. На сегодня он составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен).
Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет,
– сказал он.
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По словам Коробкина, страховой стаж за месяц засчитывается при условии уплаты минимального взноса.
- Минимальный страховой взнос по ЕСВ – 1 760 гривен;
- Максимальный ЕСВ – 26 400 гривен.
Если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос, или если человек будет работать официально на минимальную зарплату, то и учитывается для исчисления будущей пенсии именно минимальная зарплата,
– добавил Сергей Коробкин.
К слову сегодня есть опция покупки дополнительного стажа, платя самостоятельно взносы в ПФУ. Поэтому даже если человек не работает, но имеет деньги, или неофициальный доход, то он может получить стаж.