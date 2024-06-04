Почему не всем подняли пенсию
Согласно закону, некоторые пенсионеры могут не иметь права на индексацию выплат.
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В первую очередь это люди, которые уже накопили пенсию вследствие последних экономических изменений и вышли на пенсию в течение последних трех лет.
Сюда входят и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, и пенсионеры с высоким уровнем пенсии, поскольку государство уже увеличило размер доплаты к минимальной пенсии.
Однако такие пенсионеры могут рассчитывать на надбавку после достижения 70 лет. Эта премия автоматически рассчитывается в месяц достижения определенного возраста. Размер этой доплаты со временем увеличивается.
Что известно о мартовской индексации
- В марте 2024 года был проведен перерасчет пенсий примерно 10 миллионам украинцев.
- Этой весной пенсии повысились в 1,079 раз, увеличив пенсии почти на 8%.
- Минимальный размер повышения пенсии составил 100 гривен, максимальный – 1 577 гривен.