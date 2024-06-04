Чому не всім підняли пенсію
Згідно із законом, деякі пенсіонери можуть не мати права на індексацію виплат.
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В першу чергу це люди, які вже накопичили пенсію внаслідок останніх економічних змін і вийшли на пенсію протягом останніх трьох років.
Сюди входять і пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, і пенсіонери з високим рівнем пенсії, оскільки держава вже збільшила розмір доплати до мінімальної пенсії.
Проте такі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку після досягнення 70 років. Ця премія автоматично розраховується в місяць досягнення певного віку. Розмір цієї доплати з часом збільшується.
Що відомо про березневу індексацію
- У березні 2024 року було проведено перерахунок пенсій приблизно 10 мільйонам українців.
- Цієї весни пенсії підвищилися в 1,079 разів, збільшивши пенсії майже на 8%.
- Мінімальний розмір підвищення пенсії становив 100 гривень, максимальний – 1 577 гривень.