Чому не всім підняли пенсію

Згідно із законом, деякі пенсіонери можуть не мати права на індексацію виплат.

Читайте також Перерахунок субсидії після збільшення тарифу на світло: що зміниться для отримувачів

В першу чергу це люди, які вже накопичили пенсію внаслідок останніх економічних змін і вийшли на пенсію протягом останніх трьох років.

Сюди входять і пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, і пенсіонери з високим рівнем пенсії, оскільки держава вже збільшила розмір доплати до мінімальної пенсії.

Проте такі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку після досягнення 70 років. Ця премія автоматично розраховується в місяць досягнення певного віку. Розмір цієї доплати з часом збільшується.

Що відомо про березневу індексацію

  • У березні 2024 року було проведено перерахунок пенсій приблизно 10 мільйонам українців.
  • Цієї весни пенсії підвищилися в 1,079 разів, збільшивши пенсії майже на 8%.
  • Мінімальний розмір підвищення пенсії становив 100 гривень, максимальний – 1 577 гривень.