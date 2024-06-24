Почему отменяется пенсия

Пенсия может не поступать лицу, которое не сообщило ПФУ об изменении определенных обстоятельств. Обратиться в Пенсионный фонд, гражданин имеет право в течение 10 дней.

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О чем нужно сообщить ПФУ:

о трудоустройстве или увольнении;

начале или окончании предпринимательской деятельности;

смене места регистрации;

прекращении действия определенного статуса;

выезд пенсионера на ПМЖ за границу;

изменении или получении нового паспорта (например, вследствие кражи старого);

изменении фамилии или других важных данных, на основании определенных документов (например, свидетельства о браке)

Напомним! Обратиться в ПФУ можно оффлайн, посетив отделение. Также такая услуга доступна онлайн, благодаря электронному порталу Пенсионного фонда.

Что будет при неуведомлении ПФУ

Если пенсионер специально или случайно, своевременно не сообщил ПФУ об изменениях, его ждут санкции. Речь идет о денежных отчислениях из пенсионных выплат. Благодаря этим средствам должны быть компенсированы потери ПФУ.

Пенсионер может сделать возврат добровольно, или же его обяжут в принудительном порядке. Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от пенсии.