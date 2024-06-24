Почему отменяется пенсия

Пенсия может не поступать лицу, которое не сообщило ПФУ об изменении определенных обстоятельств. Обратиться в Пенсионный фонд, гражданин имеет право в течение 10 дней.

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О чем нужно сообщить ПФУ:

  • о трудоустройстве или увольнении;
  • начале или окончании предпринимательской деятельности;
  • смене места регистрации;
  • прекращении действия определенного статуса;
  • выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
  • изменении или получении нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
  • изменении фамилии или других важных данных, на основании определенных документов (например, свидетельства о браке)

Что будет при неуведомлении ПФУ

Если пенсионер специально или случайно, своевременно не сообщил ПФУ об изменениях, его ждут санкции. Речь идет о денежных отчислениях из пенсионных выплат. Благодаря этим средствам должны быть компенсированы потери ПФУ.

Пенсионер может сделать возврат добровольно, или же его обяжут в принудительном порядке. Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от пенсии.