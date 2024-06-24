Чому скасовується пенсія

Пенсія може не надходити особі, яка не повідомила ПФУ про зміну певних обставин. Звернутись у Пенсійний фонд, громадянин має право протягом 10 днів.

Читайте також Підроблені купюри: як шахраї продають фальшиві банкноти

Про що потрібно повідомити ПФУ:

працевлаштування або звільнення;

початок або закінчення підприємницької діяльності;

зміна місця реєстрації;

припинення дії певного статусу;

виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;

зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);

зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)

Нагадаємо! Звернутись у ПФУ можна офлайн, завітавши у відділення. Також така послуга доступна онлайн, завдяки електронному порталу Пенсійного фонду.

Що буде при неповідомленні ПФУ

Якщо пенсіонер спеціально чи випадково, своєчасно не повідомив ПФУ про зміни, його чекають санкції. Йдеться про грошові відрахування з пенсійних виплат. Завдяки цим коштам мають бути компенсовані втрати ПФУ.

Пенсіонер може зробити повернення добровільно, або ж його зобов'яжуть у примусовому порядку. Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від пенсії.

Зверніть увагу! Спеціалісти ПФУ легко виявляють вказані зміни, завдяки регулярним звіркам із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.