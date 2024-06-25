Пенсія підприємців

Сергій Коробкін розповів для 24 Каналу, що норма щодо виходу на пенсію у 60 років зі стажем не менше 31 року розповсюджується й на ФОПів теж.

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Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Єдине, що є питання в тому, як ФОПам підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).

Зверніть увагу! Cтаж для особи підтверджується насамперед даними про сплату внески.

Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде,

– сказав він.

Які податки платять підприємці

За словами Коробкіна, страховий стаж за місяць зараховується за умови сплати мінімального внеску.

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ – 1 760 гривень;

Максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.

Якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата,

– додав Сергій Коробкін.

До слова сьогодні є опція купівлі додаткового стажу, сплачуючи самостійно внески до ПФУ. Відтак навіть якщо людина не працює, але має гроші, або неофіційний дохід, то вона може отримати стаж.