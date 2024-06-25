Пенсія підприємців
Сергій Коробкін розповів для 24 Каналу, що норма щодо виходу на пенсію у 60 років зі стажем не менше 31 року розповсюджується й на ФОПів теж.
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Єдине, що є питання в тому, як ФОПам підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).
Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде,
– сказав він.
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За словами Коробкіна, страховий стаж за місяць зараховується за умови сплати мінімального внеску.
- Мінімальний страховий внесок з ЄСВ – 1 760 гривень;
- Максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.
Якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата,
– додав Сергій Коробкін.
До слова сьогодні є опція купівлі додаткового стажу, сплачуючи самостійно внески до ПФУ. Відтак навіть якщо людина не працює, але має гроші, або неофіційний дохід, то вона може отримати стаж.