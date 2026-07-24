Однаковий стаж, а пенсія різна: від чого насправді залежить розмір виплат

Чимало українців не розуміють, чому за однакової кількості років роботи пенсії можуть суттєво відрізнятися. Здавалося б, якщо люди мають однаковий страховий стаж, то й сума виплат має бути схожою. Проте під час призначення пенсії враховують не лише цей показник.

Чому самого стажу недостатньо для високої пенсії?

Тривалий страховий стаж не означає, що людина автоматично отримуватиме високу пенсію. На суму виплат впливає не лише кількість відпрацьованих років, а й офіційний заробіток, з якого сплачувалися страхові внески.

Розмір пенсії визначають за формулою, передбаченою статтею 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Під час розрахунку враховують два основні показники:

тривалість страхового стажу;

заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески.

Саме тому люди з однаковим страховим стажем можуть отримувати різні пенсії, якщо їхній офіційний дохід відрізнявся.

Який заробіток враховують для пенсії?

Для обчислення пенсії Пенсійний фонд бере до уваги офіційні доходи, починаючи з 1 липня 2000 року. Саме відтоді в системі містяться персоніфіковані відомості про зарплату та сплачені страхові внески.

Що вищою була офіційна зарплата порівняно із середньою по країні, то більшим буде коефіцієнт заробітку, а відповідно, і розмір майбутньої пенсії.

Чи враховують зарплату до 2000 року?

Українці можуть включити до розрахунку заробіток до 1 липня 2000 року. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із документами, які підтверджують офіційні доходи за будь-які 60 календарних місяців безперервної роботи до цієї дати.

Водночас такі документи мають бути збережені в архіві.

Чи можуть пенсію перерахувати?

Іноді на момент призначення пенсії ще відсутні остаточні дані про середню заробітну плату в Україні за останні три роки. Після їх оприлюднення Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок. У більшості випадків звертатися із заявою для цього не потрібно.