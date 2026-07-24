Чому самого стажу недостатньо для високої пенсії?

Тривалий страховий стаж не означає, що людина автоматично отримуватиме високу пенсію. На суму виплат впливає не лише кількість відпрацьованих років, а й офіційний заробіток, з якого сплачувалися страхові внески.

Розмір пенсії визначають за формулою, передбаченою статтею 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Під час розрахунку враховують два основні показники:

тривалість страхового стажу;

заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески.

Саме тому люди з однаковим страховим стажем можуть отримувати різні пенсії, якщо їхній офіційний дохід відрізнявся.

Який заробіток враховують для пенсії?

Для обчислення пенсії Пенсійний фонд бере до уваги офіційні доходи, починаючи з 1 липня 2000 року. Саме відтоді в системі містяться персоніфіковані відомості про зарплату та сплачені страхові внески.

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Що вищою була офіційна зарплата порівняно із середньою по країні, то більшим буде коефіцієнт заробітку, а відповідно, і розмір майбутньої пенсії.

Чи враховують зарплату до 2000 року?

Українці можуть включити до розрахунку заробіток до 1 липня 2000 року. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із документами, які підтверджують офіційні доходи за будь-які 60 календарних місяців безперервної роботи до цієї дати.

Водночас такі документи мають бути збережені в архіві.

Чи можуть пенсію перерахувати?

Іноді на момент призначення пенсії ще відсутні остаточні дані про середню заробітну плату в Україні за останні три роки. Після їх оприлюднення Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок. У більшості випадків звертатися із заявою для цього не потрібно.