Чи загрожує втрата пенсій українцям на окупованих територіях: розʼяснення від Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики пояснили, чи втрачають пенсії українці на окупованих територіях. А також розповіли стосовно проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами.

В Міністерстві запевняють, що українські пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, отримують пенсії на раніше відкриті пенсійні рахунки. Пенсія продовжує нараховуватись на картку.

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Своєю чергою, пенсійні виплати тих, хто їх отримував через поштові відділення – акумулюються в Пенсійному Фонді і будуть виплачені в повному обсязі або у разі виїзду на підконтрольну Україні територію, або після деокупації.

Чому можуть припинити виплати

Пенсійні виплати припиняють у таких випадках:

призначення на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд (застосовується тільки для отримувачів пенсії через пошту) та в інших випадках, передбачених законом.

Будь-які інші правові підстави для припинення виплати пенсії на сьогодні відсутні.

Механізм фізичної ідентифікації

Проте, у разі відсутності будь-яких операцій з карткою пенсіонера понад 6 місяців – необхідно буде віддалено пройти фізичну ідентифікацію.

Серед видів ідентифікації є:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);

відеоконференцзв'язок, який проводять органи ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Такі міри необхідні для того, щоб уникнути зловживань та ситуацій, коли коштами можуть скористатися злочинці. Після ідентифікації – пенсію отримуватиме саме та людина, якій вона призначається.