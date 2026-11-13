Пенсії по 2 групі інвалідності: хто отримає понад 16 тисяч у листопаді

Розмір пенсійного забезпечення в Україні залежить від низки специфічних критеріїв, які суттєво коригують підсумкові виплати. Навіть однакова група інвалідності не гарантує громадянам однакових сум у гаманцях.

Як нараховують пенсію за 2 групою інвалідності

За базовим правилом, українці з 2 групою інвалідності отримують 90% від належної їм пенсії за віком. Остаточний розмір щомісячного нарахування визначається індивідуально на основі офіційного страхового стажу та заробітку, з якого сплачувався єдиний соціальний внесок, повідомили в Пенсійному фонді України. Водночас суттєву роль відіграє зайнятість особи: для працюючих та непрацюючих пенсіонерів застосовуються відмінні правила перерахунку та доплат.

Важливо! Законодавство передбачає важливу соціальну гарантію для людей, які втратили працездатність раніше пенсійного віку. До наявного страхового стажу громадянина додатково зараховують увесь період із дня встановлення інвалідності аж до досягнення ним 60 років.

Завдяки цьому показнику штучно збільшується розрахунковий стаж, що позитивно впливає на базовий розмір виплати. Проте якщо людина продовжує працювати, підхід до індексацій та надбавок коригується з урахуванням факту працевлаштування.

Хто гарантовано отримає суттєво вищі виплати

Окремі пільгові категорії громадян мають право на підвищені державні гарантії, які значно перевищують стандартні розрахунки. Йдеться, наприклад, про українців, чий стан здоров'я похитнувся внаслідок аварії на ЧАЕС.

З 1 березня 2026 року в Україні встановлено чіткі мінімальні планки для таких громадян:

8 838,60 гривні – мінімальна пенсійна виплата для осіб з 2 групою інвалідності з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

– мінімальна пенсійна виплата для осіб з 2 групою інвалідності з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи; 16 522,84 гривні – гарантований щомісячний мінімум для безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС із 2 групою інвалідності.

Під час звернення за нарахуванням важливо надати повний пакет документів, що підтверджує не лише стаж, а й відповідний пільговий статус. Це дозволяє уникнути призначення базової мінімальної виплати та одразу оформити максимально доступне державне забезпечення.

До слова, деякі чоловіки можуть втратити свої пенсії по інвалідності. Йдеться про громадян віком від 25 до 60 років, яким призначено 2 та 3 групи. Цим чоловікам доведеться обов'язково пройти повторне оцінювання їх стану здоров'я і підтвердити наданий статус.