Пенсії по інвалідності можуть скасувати: хто з чоловіків ризикує втратити виплати

Кому доведеться доводити право на виплати по інвалідності

У Пенсійному фонді України попередили, що статус особи з інвалідністю більше не є гарантією довічних нарахувань. Чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторне оцінювання працездатності. Відтепер держава аналізує не лише медичний діагноз, а й рівень повсякденного функціонування людини. Якщо вимогу проігнорувати у визначені строки, ПФУ автоматично призупинить нарахування коштів на банківську картку.

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Правозахисники попереджають про ризики для людей із хронічними хворобами, які можуть залишитися без допомоги через бюрократичні затримки. Водночас уряд передбачив захисні механізми на час війни. Якщо громадянин з поважних причин не може вчасно пройти переогляд, нарахування пенсії продовжується до моменту фактичного проведення оцінювання або щонайменше на шість місяців після завершення воєнного стану.

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Як відновити скасовану пенсію та розморозити кошти

Якщо виплати вже зупинили, це рішення не є остаточним. Для повернення коштів доведеться заново пройти процедуру оцінювання та подати оновлений пакет медичних документів.

При ухваленні рішення буде враховано обставини скасування. До того ж отримувачам варто підготуватися до того, що процес може затягнутися через високе навантаження на комісії та черги.

Важливо! Новий підхід відображає масштабну трансформацію всієї системи соціальних витрат в Україні. Раніше уряд започаткував реформування системи експертизи для переходу на сучасні стандарти оцінки функціонування особи. Головна мета змін – спрямувати ресурси тим громадянам, які дійсно втратили працездатність та потребують підтримки.

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До слова, з 1 листопада 2026 року пенсії по інвалідності не зростуть. Ці виплати і надалі будуть залежати від пенсій за віком. Також важливим є вік особи та обставини набуття інвалідності.