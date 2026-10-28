Пенсія по інвалідності для II групи: скільки платитимуть з 1 листопада

Як зміняться пенсії для людей з II групою інвалідності з 1 листопада

Розмір щомісячної допомоги розраховується за чіткою формулою, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

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Прогнози

Громадяни з II групою інвалідності мають право на пенсію, яка становить 90% від суми, яку особа отримувала б за віком за наявності повного страхового стажу. Фінальна цифра визначається індивідуально, адже ПФУ враховує розмір офіційної зарплати та кількість відпрацьованих років.

Зверніть увагу! Якщо ж необхідного стажу бракує, то людині призначається соціальна допомога.

Вона не може бути нижчою за 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році становить орієнтовно 2 076 гривень.

Водночас для українців, яким інвалідність встановлена з дитинства, ця сума є фіксованою й не залежить від того, скільки років вони працювали.

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Зокрема, особливі умови фінансового захисту передбачені для колишніх військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Учасники бойових дій, які отримали другу групу інвалідності, отримують 80% від свого грошового забезпечення. При цьому закон суворо фіксує нижню межу – така виплата не може бути меншою за 13 822 гривні.

Право на підвищені пенсії мають і громадяни зі статусом ліквідатора Чорнобильської катастрофи. Для цієї категорії українців з другою групою інвалідності мінімальна гарантована пенсія складає 7 884 гривні.

Важливо! Однак пенсії для людей з II групою інвалідності з 1 листопада не зміняться.

Нагадаємо, що остання масштабна індексація соціальних виплат в Україні відбулася ще 1 березня 2026 року. Наступний плановий перерахунок, який відчутно вплине на доходи громадян, уряд планує провести лише навесні 2027 року.