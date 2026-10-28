Пенсия по инвалидности II группы: сколько будут выплачивать с 1 ноября

Пенсия по инвалидности II группы / Фото 24 Канал
В ноябре 2026 года государство не планирует проводить отдельное массовое повышение пенсий по инвалидности. Таким образом, суммы в кошельках большинства граждан останутся на прежнем уровне.
Как изменятся пенсии для людей с II группой инвалидности с 1 ноября
Размер ежемесячного пособия рассчитывается по четкой формуле, о чем официально сообщает Пенсионный фонд Украины.
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Граждане с II группой инвалидности имеют право на пенсию, которая составляет 90% от суммы, которую человек получал бы по возрасту при наличии полного страхового стажа. Окончательная сумма определяется индивидуально, поскольку ПФУ учитывает размер официальной зарплаты и количество отработанных лет.
Обратите внимание! Если же необходимого стажа не хватает, то человеку назначается социальная помощь.
Она не может быть ниже 80% от прожиточного минимума я для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году она составляет ориентировочно 2 076 гривен.
В то же время для украинцев, которым инвалидность установлена с детства, эта сумма является фиксированной и не зависит от того, сколько лет они проработали.
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В частности, особые условия финансовой защиты предусмотрены для бывших военнослужащих и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
- Участники боевых действий, получившие вторую группу инвалидности, получают 80% от своего денежного довольствия. При этом закон строго фиксирует нижний предел – такая выплата не может быть меньше 13 822 гривен.
- Право на повышенные пенсии имеют и граждане со статусом ликвидатора Чернобыльской катастрофы. Для этой категории украинцев со второй группой инвалидности минимальная гарантированная пенсия составляет 7 884 гривны.
Важно! Однако пенсии для людей с II группой инвалидности с 1 ноября не изменятся.
Напомним, что последний масштабный индексация социальных выплат в Украине состоялся еще 1 марта 2026 года. Следующий плановый перерасчет, который ощутимо повлияет на доходы граждан, правительство планирует провести только весной 2027 года.
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