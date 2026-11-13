Пенсии по 2 группе инвалидности: кто получит более 16 тысяч в ноябре

Как начисляется пенсия по 2 группе инвалидности

По базовому правилу, украинцы с 2 группой инвалидности получают 90% от причитающейся им пенсии по возрасту. Окончательный размер ежемесячного начисления определяется индивидуально на основе официального страхового стажа и заработка, с которого уплачивался единый социальный взнос, сообщили в Пенсионном фонде Украины. В то же время существенную роль играет занятость человека: для работающих и неработающих пенсионеров применяются разные правила перерасчета и доплат.

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Важно! Законодательство предусматривает важную социальную гарантию для людей, утративших трудоспособность до достижения пенсионного возраста. К имеющемуся страховому стажу гражданина дополнительно зачисляется весь период со дня установления инвалидности вплоть до достижения им 60 лет.

Благодаря этому показателю искусственно увеличивается расчетный стаж, что положительно сказывается на базовом размере выплаты. Однако если человек продолжает работать, подход к индексациям и надбавкам корректируется с учетом факта трудоустройства.

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Кто гарантированно получит существенно более высокие выплаты

Отдельные льготные категории граждан имеют право на повышенные государственные гарантии, которые значительно превышают стандартные расчеты. Речь идет, например, об украинцах, чье здоровье ухудшилось в результате аварии на ЧАЭС.

С 1 марта 2026 года в Украине установлены четкие минимальные планки для таких граждан:

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8 838,60 гривны – минимальная пенсионная выплата для лиц со 2 группой инвалидности из числа пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

– минимальная пенсионная выплата для лиц со 2 группой инвалидности из числа пострадавших от Чернобыльской катастрофы; 16 522,84 гривны – гарантированный ежемесячный минимум для непосредственных участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС со 2-й группой инвалидности.

При обращении за начислением важно предоставить полный пакет документов, подтверждающих не только стаж, но и соответствующий льготный статус. Это позволяет избежать назначения базовой минимальной выплаты и сразу оформить максимально доступное государственное обеспечение.

К слову, некоторые мужчины могут лишиться своих пенсий по инвалидности. Речь идет о гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, которым присвоены 2-я и 3-я группы инвалидности. Этим мужчинам придется обязательно пройти повторную оценку состояния здоровья и подтвердить присвоенный статус.