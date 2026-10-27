Пенсія по інвалідності: скільки платитимуть І групі з листопада

Восени українці зазвичай уважніше рахують родинний бюджет. Зокрема, для багатьох громадян питання фінансової підтримки у листопаді стає важливим на тлі наближення зими.

Що зміниться у нарахуваннях пенсій з 1 листопада

Для людей з інвалідністю I групи розмір страхової виплати й надалі рахуватимуть як 100% від звичайної пенсії за віком, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

А у листопаді 2026 року держава не планує проводити окреме масове підвищення пенсій по інвалідності.

Зокрема, остання масштабна індексація соціальних виплат в Україні відбулася ще 1 березня 2026 року. Тоді пенсійні виплати зросли на 12,1%.

Зауважте! Наступний плановий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

А втратити пенсії по інвалідності українці можуть, якщо ігнорують продовження медичного догляду. Якщо особа не з'явилася для проведення оцінювання, то виплата зупиняється з першого числа наступного місяця.

Зокрема, для отримання пенсії за інвалідністю слід накопичити певний стаж – від 1 до 15 років страхового стажу. Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення було подано не пізніше трьох місяців з дня її встановлення.