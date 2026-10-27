Пенсия по инвалидности: сколько будут выплачивать лицам I группы с ноября

Что изменится в начислении пенсий с 1 ноября

Для людей с инвалидностью I группы размер страховой выплаты и в дальнейшем будет рассчитываться как 100% от обычной пенсии по возрасту, что официально сообщает Пенсионный фонд Украины.

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А в ноябре 2026 года государство не планирует проводить отдельное массовое повышение пенсий по инвалидности.

В частности, последнее масштабное последняя масштабная индексация социальных выплат в Украине состоялось еще 1 марта 2026 года. Тогда пенсионные выплаты выросли на 12,1%.

Обратите внимание! Следующий плановый перерасчет ожидается только весной 2027 года.

А лишиться пенсий по инвалидности украинцы могут, если игнорируют необходимость продления медицинского наблюдения. Если лицо не явилось на оценку, то выплата приостанавливается с первого числа следующего месяца.

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В частности, для получения пенсии по инвалидности необходимо накопить определенный стаж – от 1 до 15 лет страхового стажа. Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если заявление о назначении было подано не позднее чем через три месяца со дня ее установления.