Сколько лет стажа требует государство для получения пенсии

Именно от количества отработанных лет напрямую зависит, будут ли вам назначать регулярные выплаты. Для получения пенсии по инвалидности украинцам необходимо накопить от 1 до 15 лет страхового стажа, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Точные требования различаются в зависимости от вашей группы и возраста установления инвалидности. В настоящее время для лиц с I группой необходимо иметь от 1 до 10 лет стажа. В то же время для граждан с II и III группами этот порог составляет от 1 до 14 лет.

Лица, признанные инвалидами после достижения пенсионного возраста, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии не менее 15 лет страхового стажа,

– отмечают представители ПФУ.

Как рассчитывается сумма выплат для вашего кошелька

Размер такой помощи напрямую зависит от вашей потенциальной пенсии по возрасту. Граждане с I группой инвалидности получают 100% от пенсионного пособия по возрасту, с II группой – 90%, а с III группой – лишь 50%.

При этом при расчете учитывается не только фактически отработанное время. Государство также зачисляет в стаж период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста, что позволяет существенно увеличить итоговую сумму.

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Когда именно нужно подавать заявление

Срок назначения денежного пособия в значительной степени зависит от даты вашего обращения в органы фонда.

Если вы успеете подать документы не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности, выплаты начислятся задним числом – с самой даты получения статуса.

Если же этот срок пропустить, деньги начнут поступать только со дня подачи заявления.

Напомним, как уже сообщалось, далеко не все украинцы успевают накопить необходимые годы официальной работы. Если страхового стажа оказалось недостаточно, человек не остается один на один с проблемой, ведь может оформить государственную социальную помощь.