Скільки років стажу вимагає держава для пенсії

Саме від кількості відпрацьованих років безпосередньо залежить, чи призначать вам регулярні виплати. Для отримання пенсії за інвалідністю українцям потрібно накопичити від 1 до 15 років страхового стажу, про що пише Пенсійний фонд України.

Точні вимоги різняться залежно від вашої групи та віку встановлення інвалідності. Наразі для осіб з I групою необхідно мати від 1 до 10 років стажу. Водночас для громадян із II та III групами цей поріг становить від 1 до 14 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію за інвалідністю за наявності 15 років страхового стажу,

– зазначають представники ПФУ.

Як розраховують суму виплат для вашого гаманця

Розмір такої допомоги напряму прив'язаний до вашої потенційної пенсії за віком. Громадяни з I групою інвалідності отримують 100% від вікової виплати, з II групою – 90%, а з III групою – лише 50%.

При цьому під час обчислення до уваги береться не лише фактично відпрацьований час. Держава також зараховує до стажу період із дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку, що дозволяє суттєво збільшити кінцеву суму.

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Коли саме потрібно подавати заяву

Час призначення грошової допомоги критично залежить від дати вашого звернення до органів фонду.

Якщо ви встигнете подати документи не пізніше ніж за три місяці з дня встановлення інвалідності, виплати нарахують заднім числом – від самої дати отримання статусу.

Якщо ж цей дедлайн пропустити, гроші почнуть капати лише з дня подачі заяви.

Нагадаємо, як вже повідомлялося, далеко не всі українці встигають накопичити необхідні роки офіційної роботи. Якщо страхового стажу виявилося недостатньо, людина не залишається сам на сам із проблемою, адже може оформити державну соціальну допомогу.