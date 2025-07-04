Хто може отримувати пенсію по інвалідності навіть без стажу

В Україні люди, які отримали інвалідність, мають право на пенсію за наявності страхового стажу. Втім є випадки, коли призначаються виплати навіть без стажу.

Як нараховують пенсію по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначають українцям, які мають підтверджену групу інвалідності. Від неї залежить розмір пенсійних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії по інвалідності розраховують у відсотках від пенсії за віком:

для 1 групи інвалідності – 100% від пенсії за віком;

для 2 групи інвалідності – 90% від пенсії за віком;

для 3 групи інвалідності – 50% від пенсії за віком.

Однак, щоб отримати пенсію, людина повинна мати мінімальний розмір страхового стажу:

для 1 групи інвалідності – від 1 до 10 років;

для 2 та 3 групи – від 1 до 14 років.

Важливо! Розмір необхідного стажу визначається залежно від віку, коли людина набула інвалідності. Якщо інвалідність встановили після досягнення пенсійного віку, тоді для отримання пенсії людині необхідно мати щонайменше 15 років стажу.

Хто може отримати пенсію без стажу

Однак у деяких випадках пенсію призначають, навіть якщо людина не має необхідного страхового стажу. Такі виплати передбачені:

для громадян, які отримали інвалідність під час строкової військової служби;

українцям, які отримали інвалідність під час Революції Гідності та звернулися по медичну допомогу до 30 квітня 2014 року.

Для цих категорій призначення пенсії відбувається автоматично, незалежно від наявності стажу.

Варто знати! В інших випадках людина з інвалідністю без достатнього стажу має право звернутися до органів соціального захисту, щоб отримувати грошову допомогу від держави. Їй призначать соціальну пенсію.