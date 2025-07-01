Як податися на пенсію з інвалідності внаслідок війни

Насамперед потрібно звернутися до Пенсійного фонду зі списком документів, зокрема заява, паспорт чи свідоцтво про народження дітей, інформує 24 Канал.

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Крім того, доведеться взяти ще таке:

ідентифікаційний код,

трудову книжку, чи інші документи, що підтверджують стаж та дохід,

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,

фотографію (для оформлення пенсійного посвідчення).

Пенсія з інвалідності внаслідок війни встановлюється з дати встановлення інвалідності, якщо звернення від особи було подано впродовж 3 місяців. Водночас якщо це було подано пізніше, то призначення нараховується з дати звернення.

Нагадуємо! Розмір пенсії з інвалідності внаслідок війни становить: І група – 16 847 гривень, ІІ група – 13 822 гривень та ІІІ група – 9 478 гривень.