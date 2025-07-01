Как податься на пенсию по инвалидности вследствие войны

Прежде всего нужно обратиться в Пенсионный фонд со списком документов, в частности заявление, паспорт или свидетельство о рождении детей, информирует 24 Канал.

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Кроме того, придется взять еще следующее:

идентификационный код,

трудовую книжку, или другие документы, подтверждающие стаж и доход,

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны,

фотографию (для оформления пенсионного удостоверения).

Пенсия по инвалидности вследствие войны вследствие войны устанавливается с даты установления инвалидности, если обращение от лица было подано в течение 3 месяцев. В то же время если это было подано позже, то назначение начисляется с даты обращения.

Напоминаем! Размер пенсии по инвалидности вследствие войны составляет: I группа – 16 847 гривен, II группа – 13 822 гривен и III группа – 9 478 гривен.