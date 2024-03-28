Пенсія по інвалідності III групи: за яких обставин пенсіонер може отримати виплату

Призначення пенсії по інвалідності залежить від рішення спеціальної комісії. Водночас пенсія по інвалідності III групи вираховується на основі віку особи та обставин, які могли призвести до інвалідності.

Коли призначають пенсії по інвалідності III групи

В Мінсоцполітики повідомляють, що право на пенсію у зв'язку з інвалідністю мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання. Зокрема, отримали каліцтво, не пов'язане з роботою.

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При цьому, пенсія по інвалідності призначається наступним чином:



Групу особи визначає спеціальна комісія . Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи.

. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи. Аби пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.

Якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії внаслідок неявки на повторний огляд без поважних причин, то за наступного визнання її особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.

Які розміри виплат для III групи

Розміри виплат по інвалідності III групи:

люди з інвалідністю III групи – це 50% від пенсії за віком;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;

постраждалі внаслідок війни – це 60% від суми грошового забезпечення.

Відтак, розмір виплат по інвалідності цьогоріч зросли. Адже відповідно до проєкту держбюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум в Україні, до якого прив'язані соцвиплати, виріс – з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

Нині мінімальні суми, які держава виплачує по інвалідності, не можуть становити менше, ніж:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

для осіб з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривні.

Крім того, до пенсії у зв'язку з інвалідністю встановлюються ще й надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.