Пенсія по інвалідності ІІІ групи: як на неї вплине індексація
19 лютого 2024, 08:02Читать новость на русском
У березні пройде чергова індексація пенсій в Україні. У зв'язку з цим виплати зростуть не лише в літніх людей, а й в осіб з інвалідністю.
Як індексація вплине на пенсії по інвалідності ІІІ групи
1 березня 2024 року в Україні пройде планова індексація виплат. Поки що невідомий точний розмір підвищення, але попередньо говорять про 13%. Отже, уряд передбачає, що середня пенсія в Україні зросте до 6 тисяч гривень.
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Відповідно, виплати, які залежать від розміру пенсій в Україні, теж зростуть. До них належать і пенсії по інвалідності.
Тож виплати особам із ІІІ групою інвалідності варто вираховувати на основі таких показників:
- люди з інвалідністю III групи – 50% від пенсії за віком;
- люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;
- постраждалі внаслідок війни – 60% від суми грошового забезпечення.
Як можуть зрости пенсії звичайних українців
Надбавка для звичайних пенсіонерів може становити:
- на 100 – 299 гривень – для тих, хто має суттєву прибавку до розрахункового розміру пенсії;
- на 300 – 399 гривень – для тих, хто отримує до 3076 гривень;
- на 400 – 499 гривень – для тих, чий розмір пенсії становить від 3077 до 3846 гривень;
- на 500 – 599 гривень – для тих, чия пенсія від 3847 до 4615 гривень;
- на 600 – 699 гривень – для тих, чия пенсія становить від 4616 до 5378 гривень;
- на 700 – 799 гривень – для пенсіонерів із виплатами від 5379 до 6153 гривень;
- на 800 – 899 гривень – якщо пенсія становить від 6154 до 6923 гривень;
- на 900 – 999 гривень – якщо пенсіонер отримує від 6924 до 7692 гривень;
- на 1000 гривень – якщо пенсія українця понад 7693 гривень.