Пенсія по інвалідності ІІІ групи: як на неї вплине індексація

У березні пройде чергова індексація пенсій в Україні. У зв'язку з цим виплати зростуть не лише в літніх людей, а й в осіб з інвалідністю.

Як індексація вплине на пенсії по інвалідності ІІІ групи

1 березня 2024 року в Україні пройде планова індексація виплат. Поки що невідомий точний розмір підвищення, але попередньо говорять про 13%. Отже, уряд передбачає, що середня пенсія в Україні зросте до 6 тисяч гривень.

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Відповідно, виплати, які залежать від розміру пенсій в Україні, теж зростуть. До них належать і пенсії по інвалідності.

Тож виплати особам із ІІІ групою інвалідності варто вираховувати на основі таких показників:

люди з інвалідністю III групи – 50% від пенсії за віком;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;

постраждалі внаслідок війни – 60% від суми грошового забезпечення.

Як можуть зрости пенсії звичайних українців

Надбавка для звичайних пенсіонерів може становити: