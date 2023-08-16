Пенсія по інвалідності: хто має право на пільгові виплати
Джерело:Мінсоцполітики
Українське законодавство передбачає надання пенсій по інвалідності людям, що внаслідок травм або захворювань не можуть вести унормований спосіб життя. Їх розмір залежить від ряду факторів та різниться в залежності від групи.
Кому надається пенсія по інвалідності
Згідно із чинним законодавством, інвалідність призначається через захворювання або набуті каліцтва. Пенсійні виплати надаються у випадку, коли людина частково або повністю втратила працездатність.
Читайте також Пенсії по інвалідності в Україні: чи збільшать суму у 2023 році
Група інвалідності визначається відповідно до ступеня втрати працездатності. Експертизу проводять органи медико-соціальної експертизи.Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності призначається без урахування, у який саме момент настала інвалідність: в період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення діяльності.
Аби вам нарахували пенсію з дня інвалідності, необхідно подати документи протягом 3 місяців після отримання каліцтва.
Для призначення виплат, необхідно мати страховий стаж. Нарахування в залежності від віку для І групи відбуваються так:
- до досягнення особою 25 років – 1 рік;
- від 26 до 28 років включно – 2 роки;
- від 29 до 31 року включно – 3 роки;
- від 32 до 34 років включно – 4 роки;
- від 35 до 37 років включно – 5 років;
- від 38 до 40 років включно – 6 років;
- від 41 до 43 років включно – 7 років;
- від 44 до 48 років включно – 8 років;
- від 49 до 53 років включно – 9 років;
- від 54 до 59 років включно – 10 років.
Для призначення виплат ІІ та ІІІ групи потрібно мати від 1 до 14 років стажу. Його нарахування відбувається так:
- до 23 років – 1 рік;
- від 24 до 26 років включно – 2 роки;
- від 27 до 28 років включно – 3 роки;
- від 29 до 31 року включно – 4 роки;
- від 32 до 33 років включно – 5 роки;
- від 34 до 35 років включно – 6 років;
- від 36 до 37 років включно – 7 років;
- від 38 до 39 років включно – 8 років;
- від 40 до 42 років включно – 9 років;
- від 43 до 45 років включно – 10 років;
- від 46 до 48 років включно – 11 років;
- від 49 до 51 років включно – 12 років;
- від 52 до 55 років включно – 13 років;
- від 56 до 59 років включно – 14 років.
Розмір пенсії по інвалідності в Україні зараз
Залежно від групи пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:
- І група – 100 % пенсії за віком;
- ІІ група – 90 %;
- ІІІ група – 50 %.
Деяким особам призначається повторна медична експертиза. Тобто громадянин має підтвердити свою групу через певний період. Якщо класифікація каліцтва змінюється, новий розмір виплат нараховується з 1 числа наступного місяця.Зауважте! Якщо особа не з'являється у органи медико-соціальної експертизи у призначений час, її виплати призупиняються.