Пенсія по інвалідності: хто має право на пільгові виплати

Українське законодавство передбачає надання пенсій по інвалідності людям, що внаслідок травм або захворювань не можуть вести унормований спосіб життя. Їх розмір залежить від ряду факторів та різниться в залежності від групи.

Кому надається пенсія по інвалідності

Згідно із чинним законодавством, інвалідність призначається через захворювання або набуті каліцтва. Пенсійні виплати надаються у випадку, коли людина частково або повністю втратила працездатність.

Читайте також Пенсії по інвалідності в Україні: чи збільшать суму у 2023 році

Група інвалідності визначається відповідно до ступеня втрати працездатності. Експертизу проводять органи медико-соціальної експертизи.

Пенсія по інвалідності призначається без урахування, у який саме момент настала інвалідність: в період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення діяльності.

Аби вам нарахували пенсію з дня інвалідності, необхідно подати документи протягом 3 місяців після отримання каліцтва.

Для призначення виплат, необхідно мати страховий стаж. Нарахування в залежності від віку для І групи відбуваються так:

до досягнення особою 25 років – 1 рік;

від 26 до 28 років включно – 2 роки;

від 29 до 31 року включно – 3 роки;

від 32 до 34 років включно – 4 роки;

від 35 до 37 років включно – 5 років;

від 38 до 40 років включно – 6 років;

від 41 до 43 років включно – 7 років;

від 44 до 48 років включно – 8 років;

від 49 до 53 років включно – 9 років;

від 54 до 59 років включно – 10 років.

І група для нарахування пенсії має отримати страховий стаж від 1 до 10 років.

Для призначення виплат ІІ та ІІІ групи потрібно мати від 1 до 14 років стажу. Його нарахування відбувається так:

до 23 років – 1 рік;

від 24 до 26 років включно – 2 роки;

від 27 до 28 років включно – 3 роки;

від 29 до 31 року включно – 4 роки;

від 32 до 33 років включно – 5 роки;

від 34 до 35 років включно – 6 років;

від 36 до 37 років включно – 7 років;

від 38 до 39 років включно – 8 років;

від 40 до 42 років включно – 9 років;

від 43 до 45 років включно – 10 років;

від 46 до 48 років включно – 11 років;

від 49 до 51 років включно – 12 років;

від 52 до 55 років включно – 13 років;

від 56 до 59 років включно – 14 років.

Розмір пенсії по інвалідності в Україні зараз

Незалежно від групи, на пенсію по інвалідності мають право особи, у яких є 15 років страхового стажу.

Залежно від групи пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

І група – 100 % пенсії за віком;

ІІ група – 90 %;

ІІІ група – 50 %.

У випадку, коли інвалід не має достатньої кількості страхового стажу, він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення, щоб отримати допомогу.

Деяким особам призначається повторна медична експертиза. Тобто громадянин має підтвердити свою групу через певний період. Якщо класифікація каліцтва змінюється, новий розмір виплат нараховується з 1 числа наступного місяця.

Якщо особа не з'являється у органи медико-соціальної експертизи у призначений час, її виплати призупиняються.