Прокурорам хочуть припинити виплату пенсій по інвалідності

Депутат Максим Павлюк пропонує припинити виплату пенсій по інвалідності працюючим прокурорам. Тепер їх виплата може залежати від стажу.

Пенсія по інвалідності прокурорам

Зокрема пропонується виключити норму із закону "Про прокуратуру" стосовно пенсійних виплат по інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на законопроєкт № 12149-1.

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Ця норма дає можливість призначення пенсії по інвалідності прокурору у розмірі 60% від зарплати, якщо стаж роботи в органах прокуратури не менший 10 років.

Пропонується у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування, пенсію за вислугу років або по інвалідності не виплачувати.

Нагадаємо! Це стосується виплат призначених згідно до Закону "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року №1789-XII та до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Раніше ВРУ скасувало право прокурорів отримувати пенсію по інвалідності I або II групи.