Необхідний стаж для пенсії: скільки мають напрацювати особи з інвалідністю, щоб отримати виплати

Виявилося, що, щоб отримувати пенсію по інвалідності, особі потрібно напрацювати певну кількість страхового стажу. Якщо цього не зробити, наслідки не змусять себе чекати.

Скільки стажу потрібно

Дійсно для розрахунку пенсії по інвалідності є певні вимоги щодо страхового стажу особи. Для різних груп він такий:

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І група – 1 рік стажу до 26 років;

ІІ та ІІІ група – 1 рік стажу до 24 років.

До стажу також зараховується час навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, якщо це відбувалося до початку 2004 року.

Якщо особа не напрацювала необхідний стаж, то вона не отримує пенсію по інвалідності. Натомість держава платить їй соціальну допомогу, але лише після розгляду справи у ПФУ.

До слова цю соцдопомогу виплачують тільки для осіб з І групою інвалідності та малозабезпеченим українцям.

Скільки платять для осіб з інвалідністю

Спеціальна комісія визначає ступінь каліцтва українця, тобто групу інвалідності, й тільки тоді ПФУ призначає для нього виплати. Варто нагадати, що комісія може змінити своє рішення з огляду на стан здоров'я особи.

Виплати розраховуються у певному відсотку від пенсії за віком: