Сколько стажа нужно
Действительно для расчета пенсии по инвалидности есть определенные требования по страховому стажу лица. Для разных групп он таков:
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- I группа – 1 год стажа до 26 лет;
- ІІ и ІІІ группа – 1 год стажа до 24 лет.
Если лицо не наработало необходимый стаж, то он не получает пенсию по инвалидности. В то же время государство платит ему социальную помощь, но только после рассмотрения дела в ПФУ.
К слову, эту соцпомощь выплачивают только для лиц с I группой инвалидности и малообеспеченным украинцам.
Сколько платят для лиц с инвалидностью
Специальная комиссия определяет степень уродства украинца, то есть группу инвалидности, и только тогда ПФУ назначает для него выплаты. Следует напомнить, что комиссия может изменить свое решение, учитывая состояние здоровья личности.
Выплаты рассчитываются в определенном проценте от пенсии по возрасту:
- I группа – 100%;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.