Сколько стажа нужно

Действительно для расчета пенсии по инвалидности есть определенные требования по страховому стажу лица. Для разных групп он таков:

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I группа – 1 год стажа до 26 лет;

ІІ и ІІІ группа – 1 год стажа до 24 лет.

Напомним! В стаж также относится время обучения, повышения квалификации или переквалификации, если это происходило до начала 2004 года.

Если лицо не наработало необходимый стаж, то он не получает пенсию по инвалидности. В то же время государство платит ему социальную помощь, но только после рассмотрения дела в ПФУ.

К слову, эту соцпомощь выплачивают только для лиц с I группой инвалидности и малообеспеченным украинцам.

Сколько платят для лиц с инвалидностью

Специальная комиссия определяет степень уродства украинца, то есть группу инвалидности, и только тогда ПФУ назначает для него выплаты. Следует напомнить, что комиссия может изменить свое решение, учитывая состояние здоровья личности.

Выплаты рассчитываются в определенном проценте от пенсии по возрасту: