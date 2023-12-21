Скільки стажу потрібно
Дійсно для розрахунку пенсії по інвалідності є певні вимоги щодо страхового стажу особи. Для різних груп він такий:
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- І група – 1 рік стажу до 26 років;
- ІІ та ІІІ група – 1 рік стажу до 24 років.
Якщо особа не напрацювала необхідний стаж, то вона не отримує пенсію по інвалідності. Натомість держава платить їй соціальну допомогу, але лише після розгляду справи у ПФУ.
До слова цю соцдопомогу виплачують тільки для осіб з І групою інвалідності та малозабезпеченим українцям.
Скільки платять для осіб з інвалідністю
Спеціальна комісія визначає ступінь каліцтва українця, тобто групу інвалідності, й тільки тоді ПФУ призначає для нього виплати. Варто нагадати, що комісія може змінити своє рішення з огляду на стан здоров'я особи.
Виплати розраховуються у певному відсотку від пенсії за віком:
- І група – 100%;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%.