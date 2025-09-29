Кожен військовий в Україні, який отримав інвалідність внаслідок війни, має право на пенсію від держави. Проте її розмір відрізняється залежно від встановленої групи.

Хто має право на пенсію по інвалідності?

Пенсію по інвалідності ІІІ групи встановлюють за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За законом, страховий стаж у такому випадку не має значення. Тобто враховують лише причину отримання інвалідності.

Групу інвалідності, її причину, час, коли вона настала, та термін, на який встановлюється, визначає медична експертиза.

При цьому пенсію по інвалідності внаслідок війни можуть призначити за таких умов:

якщо інвалідність настала під час служби людини;

якщо особа отримала інвалідність протягом 3 місяців після звільнення зі служби;

у разі отримання ушкоджень для здоров'я протягом тривалішого періоду, якщо причиною стала хвороба, набута під час служби.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, – наголошують у Пенсійному фонді.

Який розмір пенсії по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності військового залежить від групи і призначається у відсотках від грошового забезпечення, пише ПФУ:

для ІІІ групи інвалідності виплати становлять 60%.

Разом з тим законодавством встановлені мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

для ІІІ групи пенсія не може бути нижчою за 9 478 гривень.

У разі, коли щомісячні виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, не досягають мінімуму, пенсіонеру виплачують адресну допомогу у сумі, що не вистачає до цього розміру.

Пенсії по інвалідності в Україні: що потрібно знати?