За інвалідністю чи за віком: яку виплату краще оформити

Деякі пенсіонери мають право обирати, яку пенсію вони хочуть оформити, – за інвалідністю чи за віком. У різних ситуаціях якийсь варіант вигідніший.

Яка пенсія вигідніша

У випадку осіб із І або ІІ групою інвалідності, вирішуючи, яку пенсію оформити, варто взяти до уваги вік і страховий стаж. Є велика ймовірність, що виплати на підставі інвалідності будуть вигідніші, ніж звичайні.

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Проте пенсіонерам із ІІІ групою краще звернути увагу на виплати за віком, тому що така особа отримуватиме всього 50% цих же виплат, якщо обере пенсію за інвалідністю.

Пенсійний вік у 2024 році

у 60 років – треба страховий стаж не менше ніж 31 рік;

у 63 роки – страховий стаж не менше ніж 21 рік;

у 65 років – страховий стаж від 15 до 21 року.

Як перейти з однієї пенсії на іншу

Якщо особа з ІІІ групою інвалідності не досягла пенсійного віку, вона може оформити собі лише виплати на підставі інвалідності.

Щоб змінити вид своєї пенсії, потрібно звернутися до ПФУ з відповідною заявою.

Нові виплати почнуть нараховувати з дати подання заяви на основі документів, що вже є в пенсійній справі. Також буде взята до уваги інформація про стаж або заробіток, якщо такі дані не були внесені до пенсійної справи раніше.

В Україні заборонено отримувати дві пенсії одночасно, тому особа, яка має право на декілька виплат, може вибрати лише одну.