Яка пенсія вигідніша

У випадку осіб з І або ІІ групою інвалідності, при рішенні, яку пенсію оформити варто врахувати вік та страховий стаж. Є велика ймовірність, що виплати по інвалідності будуть вигідніші ніж звичайні.

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Проте пенсіонерам з ІІІ групою краще звернути увагу на виплати за віком, тому що така особа отримуватиме всього 50% цих же виплат, якщо обере пенсію по інвалідності.

Зверніть увагу! Якщо особа з ІІІ групою каліцтва не досягла пенсійного віку, вона може оформити собі лише виплати по інвалідності.

Пенсійний вік у 2024 році

у 60 років – треба страховий стаж не менше ніж 31 року;

у 63 роки – страховий стаж не менше ніж 21 року;

у 65 років – страховий стаж від 15 до 21 року.

Як перейти з однієї пенсії на іншу

Щоб змінити вид своєї пенсії, потрібно звернутися до ПФУ з відповідною заявою.

Нові виплати почнуть нараховувати з дати подання заяви на основі документів, що вже є в пенсійній справі. Також буде взята до уваги інформація про стаж або заробіток, якщо такі дані не були внесені до пенсійної справи раніше.

Нагадаємо! В Україні заборонено отримувати дві пенсії одночасно, тому особа, яка має право на декілька виплат, може вибрати лише одну.