Какая пенсия выгоднее

В случае лиц с I или II группой инвалидности, при решении, какую пенсию оформить стоит учесть возраст и страховой стаж. Есть большая вероятность, что выплаты по инвалидности будут выгоднее чем обычные.

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Однако пенсионерам с III группой лучше обратить внимание на выплаты по возрасту, потому что такое лицо будет получать всего 50% этих же выплат, если выберет пенсию по инвалидности.

Обратите внимание! Если лицо с III группой увечья не достигла пенсионного возраста, она может оформить себе только выплаты по инвалидности.

Пенсионный возраст в 2024 году

в 60 лет – надо страховой стаж не менее 31 года;

в 63 года – страховой стаж не менее 21 года;

в 65 лет – страховой стаж от 15 до 21 года.

Как перейти с одной пенсии на другую

Чтобы изменить вид своей пенсии, нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления на основе документов, что уже есть в пенсионном деле. Также будет принята во внимание информация о стаже или заработок, если такие данные не были внесены в пенсионное дело ранее.

Напомним! В Украине запрещено получать две пенсии одновременно, поэтому лицо, которое имеет право на несколько выплат, может выбрать только одну.