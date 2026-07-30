Чи зросте пенсія для людей з II групою інвалідності у серпні
Пенсія для осіб з інвалідністю визначається індивідуально. Вона розраховується з урахуванням декількох факторів. Зокрема, до уваги береться група інвалідності.
Від чого залежить пенсія для осіб з II групою інвалідності?
Пенсія по інвалідності залежить від вікової, повідомляє ПФУ. Виплата за віком, в цьому випадку, розраховується не тільки на основі набутого стажу.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі співвідношення вікової виплати до пенсії по інвалідності залежить від групи:
- особи з інвалідністю I групи можуть отримати – 100% пенсії за віком;
- громадяни з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
- з інвалідністю III групи – 50%.
До слова, на розмір пенсії по інвалідності впливають обставини її набуття. Наприклад, якщо цей статус отримує військовослужбовець, його виплата залежатиме від суми забезпечення. Також, в цьому випадку, важливо як саме військовий набув інвалідність.
Якщо II групу військовослужбовець отримав внаслідок війни, він має право на 80% від суми військового забезпечення. Якщо ж це інші причини пов'язані зі службою – 60%.