Від чого залежить пенсія для осіб з II групою інвалідності?

Пенсія по інвалідності залежить від вікової, повідомляє ПФУ. Виплата за віком, в цьому випадку, розраховується не тільки на основі набутого стажу.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі співвідношення вікової виплати до пенсії по інвалідності залежить від групи:

особи з інвалідністю I групи можуть отримати – 100% пенсії за віком;

громадяни з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

з інвалідністю III групи – 50%.

До слова, на розмір пенсії по інвалідності впливають обставини її набуття. Наприклад, якщо цей статус отримує військовослужбовець, його виплата залежатиме від суми забезпечення. Також, в цьому випадку, важливо як саме військовий набув інвалідність.

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Якщо II групу військовослужбовець отримав внаслідок війни, він має право на 80% від суми військового забезпечення. Якщо ж це інші причини пов'язані зі службою – 60%.