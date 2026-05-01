Які пільги можуть отримати люди з ІІ групою інвалідності у травні 2026 року

Громадяни з інвалідністю в Україні мають право на різного роду пільги. Зокрема, йдеться про допомогу у таких сферах, як транспорт та медицина. Які саме пільги мають громадяни з ІІ групою, читайте далі.

Перелік пільг для громадян з ІІ групою інвалідності в Україні

Ці пільги закріплюються законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Наразі громадянам з II групою надається така підтримка:

На роботі

Якщо людина має підтверджену II групу інвалідності, вона може не проходити випробувальний термін. Також їй дозволено звільнятися в будь-який момент і брати відпустку на більший період.

Щодо графіка роботи також є нюанси. Адже громадяни з II групою мають право працювати за:

скороченим;

гнучким графіком.

Важливо! Такі громадяни мають право брати відпустку у будь-який зручний час.

Житло

Громадяни з II групою можуть розраховувати на пріоритет в отриманні житла. Особливо, якщо інвалідність пов'язана саме з роботою чи службою.

Медицина

Таким громадянам продають ліки при амбулаторному лікуванні зі знижкою 50%. Тут є надзвичайно важливий нюанс. Якщо інвалідність отримана через участь у військових діях, ліки – безкоштовні.

Транспорт

Люди з II групою можуть розраховувати на безоплатний проїзд у міському транспорті. До того ж вони мають право на позачергове обслуговування в певних установах, що обслуговують населення.

Як формується розмір пенсії по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової, повідомляє ПФУ. Наразі це співвідношення таке:

I група – це 100% пенсії за віком;

II група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,

– наголошує ПФУ.

Які нюанси щодо виплати пенсій по інвалідності важливо знати?