1 травня, 23:20
Які пільги можуть отримати люди з ІІ групою інвалідності у травні 2026 року

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Громадяни з ІІ групою інвалідності мають право на пільги у сферах праці, медицини, житла та транспорту, включаючи безкоштовний проїзд у міському транспорті.
  • Розмір пенсії для ІІ групи інвалідності становить 90% пенсії за віком.

Громадяни з інвалідністю в Україні мають право на різного роду пільги. Зокрема, йдеться про допомогу у таких сферах, як транспорт та медицина. Які саме пільги мають громадяни з ІІ групою, читайте далі.

Перелік пільг для громадян з ІІ групою інвалідності в Україні

Ці пільги закріплюються законом України  "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Читайте також Пільги для пенсіонерів з 1 травня: про які вигоди знають не всі

Наразі громадянам з II групою надається така підтримка:

  • На роботі

Якщо людина має підтверджену II групу інвалідності, вона може не проходити випробувальний термін. Також їй дозволено звільнятися в будь-який момент і брати відпустку на більший період.

Щодо графіка роботи також є нюанси. Адже громадяни з II групою мають право працювати за:

  • скороченим;
  • гнучким графіком.

Важливо! Такі громадяни мають право брати відпустку у будь-який зручний час. 

  • Житло

Громадяни з II групою можуть розраховувати на пріоритет в отриманні житла. Особливо, якщо інвалідність пов'язана саме з роботою чи службою.

  • Медицина

Таким громадянам продають ліки при амбулаторному лікуванні зі знижкою 50%. Тут є надзвичайно важливий нюанс. Якщо інвалідність отримана через участь у військових діях, ліки – безкоштовні.

  • Транспорт

Люди з II групою можуть розраховувати на безоплатний проїзд у міському транспорті. До того ж вони мають право на позачергове обслуговування в певних установах, що обслуговують населення.

Як формується розмір пенсії по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової, повідомляє ПФУ. Наразі це співвідношення таке:

  • I група – це 100% пенсії за віком;
  • II група – 90% пенсії за віком;
  • III група – 50% пенсії за віком.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею, 
– наголошує ПФУ.

Які нюанси щодо виплати пенсій по інвалідності важливо знати?

  • При встановлені пенсії по інвалідності, є вимоги до стажу. Цивільним громадянам необхідно набути від 1 до 15 років. Точна кількість, згідно з вимогами до страхового стажу, залежить від віку.

  • Виплата по інвалідності залежить від обставин її набуття. Наприклад, для чорнобильців, військових встановлені окремі мінімуми та вимоги.

