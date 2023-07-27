Пенсія по інвалідності ІІ групи: на які виплати розраховувати у серпні

Якщо особа втратила здоров'я та набула повної чи часткової непрацездатності, вона може оформити собі пенсію по інвалідності. Розмір виплат залежить від причин набуття травми.

Які пенсії отримують люди з інвалідністю ІІ групи

Голова правління ПФУ Євген Капінус розповів, що розмір "страхової" пенсії по інвалідності із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності. Для II групи вона становить 90% пенсії за віком.

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Мінімальний розмір пенсій для непрацюючих осіб – 2 100 гривень, а для працюючих – 2 093 гривні.

Пенсія для військовослужбовців вираховується у відсотках від грошового забезпечення та в залежності від причини набуття інвалідності. Таким чином:

особам інвалідністю II групи внаслідок війни – 80% сум грошового забезпечення (не менше 525% від прожиткового мінімуму – 10 988 гривень);

іншим особам з інвалідністю II групи – 60% сум грошового забезпечення.

Натомість постраждалим внаслідок ЧАЕС передбачене відшкодування збитків, яке вираховується із заробітної плати, отриманої людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

пенсія внаслідок хвороби або каліцтва через ЧАЕС – не менше 5 472 гривні;

для ліквідаторів аварії з ІІ групою інвалідності – 10 700 гривень (не менше 80%).

Чи буде підвищення пенсій по інвалідності

Оскільки індексація виплат відбувається всього двічі на рік, то у 2023 році чекати на підвищення не варто, адже останній перерахунок відбувся у березні. Проте дехто все ж отримає доплати у серпні за особливі заслуги перед державою.

До Дня Незалежності України на доплати варто чекати особам з інвалідністю I, II або III групи, що набули цей статус через військові дії. Ймовірний розмір виплат такий: