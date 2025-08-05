В окремих випадках матері зниклих безвісти УБД можуть отримувати пенсію по втраті годувальника. Такий різновид виплат доступний також дітям та дружині захисника.

Хто може отримати пенсію по втраті годувальника, якщо УБД зник безвісти?

На пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть претендувати непрацездатні члени сім’ї особи, яка зникла, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це можуть бути:

Дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

Діти, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах.

Отже, допомогу від держави оформити зокрема матір, яка отримує пенсію за віком або по інвалідності.

Право на пенсію виникає через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин.

Який розмір пенсії?

Розмір виплати становить:

На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком годувальника;

На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Оскільки пенсіонерам за віком мінімальна пенсія встановлена на рівні у 2 361 гривня, тоді пенсія у зв'язку з втратою годувальника не може бути меншою за 1 180 гривень.

Як оформити пенсію по втраті годувальника?

Для оформлення пенсії по втраті годувальника потрібно отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

Після цього звернутися у будь-який Сервісний центр Пенсійного фонду особисто, або надіслати заявку на Порталі електронних послуг ПФУ.



