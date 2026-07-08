Пенсія по втраті годувальника: за яких обставин виплати можна отримувати до 23 років

В Україні існує поняття "пенсія по втраті годувальника". Це своєрідна гарантія від держави для тих членів українських родин, що залишились без підтримки людини, яка забезпечувала їхні життєві потреби.

Що відомо про пенсію по втраті годувальника

Тобто це виплата непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні померлого, безвісти зниклого або загиблого, про що зазначили у Пенсійному фонді України.

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Зокрема, виплата надається й дітям померлого. Але не завжди вона припиняється з настанням їхнього повноліття.

Згідно з законодавством, діти, які навчаються за денною формою навчання мають право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника:

до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Якщо одержувач виплати не втрачає статусу студента, то виплата пенсії продовжується протягом всього навчального року. Зокрема, гроші передбачені й під час канікул.

Слід додати, що про навчання студента за денною формою ПФУ отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Тобто особа може отримувати пенсія за втратою годувальника навіть задовго після досягнення повноліття. Але за певних умов, які визначені законом.

Що ще варто знати про соціальні виплати

Українці можуть отримати грошові виплати до Дня Незалежності. Звертатися до ПФУ їм не потрібно – гроші нарахують автоматично.

Водночас літні люди в Україні можуть збільшити свої пенсії. Один з доступних варіантів за таких обставин – це виключити страховий стаж з найменшими доходами.