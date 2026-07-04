Кому можуть підвищити пенсію
Розмір пенсії залежить не лише від страхового стажу, а й від рівня офіційної зарплати, яку людина отримувала протягом трудового життя, пише ТСН.
Дивіться також Де живуть пенсіонери з найменшими та найбільшими пенсіями: у ПФУ назвали регіони
Українське законодавство передбачає кілька законних механізмів, які допомагають покращити розрахунок пенсії. У деяких випадках для цього достатньо правильно оформити заяву до Пенсійного фонду.
Спосіб №1. Виключити стаж з найменшими доходамиХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Один із найефективніших способів – прибрати з розрахунку частину "поганого" страхового стажу, під час якого зарплата була найнижчою:
- Закон дозволяє виключити до 60 календарних місяців роботи.
- Загальна тривалість таких періодів не може перевищувати 10% від усього страхового стажу.
- Після коригування має залишитися щонайменше 60 календарних місяців заробітку.
Завдяки вилученню періодів із найнижчими доходами середній коефіцієнт заробітної плати може зрости, а разом із ним – і майбутня пенсія.
Спосіб №2. Прибрати пільгові періоди
Окрім згаданих 10% стажу, закон дозволяє не враховувати певні періоди, коли людина не працювала або отримувала мінімальні виплати. Йдеться, зокрема, про:
- строкову військову службу;
- навчання, зокрема у закладах вищої освіти;
- відпустку по догляду за дитиною до трьох років (для окремих періодів);
- догляд за людиною з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю;
- окремі періоди під час карантину COVID-19 та дії воєнного стану;
- інші випадки, визначені законодавством.
Спосіб №3. Додати зарплату, отриману до 2000 року
Ще один варіант збільшити пенсію доступний тим, хто до липня 2000 року мав офіційно високу заробітну плату: можна надати довідку про зарплату за будь-які п'ять років безперервної роботи до цієї дати.
Для цього необхідно отримати відповідну архівну довідку або документ від колишнього роботодавця. Після отримання таких даних Пенсійний фонд порівняє різні варіанти розрахунку й застосує той, який є більш вигідним для майбутнього пенсіонера.
Які ще є надбавки до пенсії
На підвищення пенсій можуть розраховувати українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж. Він становить 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Також доплата до пенсії передбачена жінкам, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей. Однак ці українки також повинні відповідати певним критеріям.