Яка доплата до пенсії передбачена після 65 років?

Українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на підвищення пенсії. Таку гарантію передбачає Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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У 2026 році для чоловіків необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу, а для жінок лише 30 років. За таких умов мінімальний розмір пенсії за віком становить 40% мінімальної заробітної плати.

Оскільки з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте до 8 647 гривень, гарантована мінімальна пенсія для цієї категорії становитиме 3 458,80 гривні. Водночас вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а саме 2 595 гривень.

Хто має право на доплату?

Право на підвищення мають непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Якщо ж людина продовжує працювати або здійснює підприємницьку діяльність, перерахунок із застосуванням нового розміру мінімальної заробітної плати проведуть лише після звільнення чи припинення підприємницької діяльності.

Які ще доплати отримують пенсіонери за віком?

Окрім гарантованого мінімального розміру пенсії після 65 років, в Україні діють і щомісячні вікові доплати. Після досягнення 70 років пенсіонерам призначають доплату 300 гривень, після 75 років у 456 гривень, а після 80 років у 570 гривень.

Нарахування відбувається автоматично з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць доплату виплачують пропорційно кількості днів, що минули після дня народження.