Чи є обмеження максимальної пенсії у чорнобильців?

Конституційний суд України своїм рішенням у справі № 2-р(II)/2024 від 24 березня 2024 року скасував обмеження – 10 прожиткових мінімумів, як максимальний розмір пенсії для чорнобильця, повідомляє ВРУ.

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За рішенням суду:

держава не може зменшувати пенсію, якщо людина має право отримати більше;

постраждалі від аварії на ЧАЕС можуть отримати повний розмір пенсійної виплати (без обмежень), включно з усіма доплатами.

Якщо ПФУ відмовляється проводити перерахунок, свої права можна відстояти через суд. Для цього необхідно спочатку звернутися до Головного управління Пенсійного фонду. Це потрібно робити офіційно. Попросіть у письмовій формі пояснити:

які документи потрібні для виплати пенсії без обмеження;

або ж чи взагалі потрібні ще документи.

Далі необхідно підготувати документи. Потім:

звернутись у ПФУ із заявою про перерахунок пенсії саме на основі рішення Конституційного суду;

також можна попросити витяг з розпорядження про перерахунок пенсії.

Отриманий витяг потрібно перевірити. Якщо перерахунок не зроблено, звертайтесь у суд. Як показує практика, саме в судовому порядку часто ухвалюється рішення на користь пенсіонера.

Нагадаємо, розмір максимальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму. Йдеться про значення, визначене для осіб, які втратили працездатність. Наразі максимальна пенсія – 25 950 гривень.