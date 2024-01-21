Чи варто оформлювати пенсію по втраті годувальника

В Україні існують законодавчі положення, які дозволяють отримувати пенсію у разі смерті подружжя. Така пенсія класифікується як пенсія за втратою годувальника та регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Власна пенсія чи пенсія по втраті годувальника

Фахівці Пенсійного фонду України можуть надати консультації щодо найвигіднішого варіанта: продовження отримання власної пенсії або переходу на пенсію за втратою годувальника. У випадку, якщо перехід не є вигідним, від нього можна відмовитися.

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Зазвичай, пенсія за втратою годувальника виплачується у розмірі 50% від пенсії померлої особи.

! Згідно зі статтею 36 вищезгаданого Закону, така пенсія може бути призначена всім членам сім’ї померлого, котрі не мають здатності до праці та перебували на його утриманні.

А крім того, щоб отримати пенсію померлого чоловіка чи дружини, необхідно, щоб:

чоловік чи дружина померлого були непрацездатними (у випадку, якщо це особи з інвалідністю або пенсіонери; якщо вони не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років;

вони перебували на утриманні померлого.

Військові пенсії в разі втрати годувальника в Україні

Військові пенсії за втрату годувальника в Україні встановлюються у розмірі від 30 до 70% від грошового утримання померлого військовослужбовця. Також, ці пенсії не можуть бути нижчими за два прожиткові мінімуми, що становить сьогодні 4 722 гривні.

Які документи потрібні

! Зміна типу пенсії, включаючи перехід зі звичайної пенсії на пенсію за втрату годувальника, набуває чинності з дня подання відповідної заяви.

Для оформлення пенсії через втрату годувальника необхідно надати наступні документи: