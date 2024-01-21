Власна пенсія чи пенсія по втраті годувальника
Фахівці Пенсійного фонду України можуть надати консультації щодо найвигіднішого варіанта: продовження отримання власної пенсії або переходу на пенсію за втратою годувальника. У випадку, якщо перехід не є вигідним, від нього можна відмовитися.
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Зазвичай, пенсія за втратою годувальника виплачується у розмірі 50% від пенсії померлої особи.
А крім того, щоб отримати пенсію померлого чоловіка чи дружини, необхідно, щоб:
- чоловік чи дружина померлого були непрацездатними (у випадку, якщо це особи з інвалідністю або пенсіонери; якщо вони не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років;
- вони перебували на утриманні померлого.
Військові пенсії в разі втрати годувальника в Україні
Військові пенсії за втрату годувальника в Україні встановлюються у розмірі від 30 до 70% від грошового утримання померлого військовослужбовця. Також, ці пенсії не можуть бути нижчими за два прожиткові мінімуми, що становить сьогодні 4 722 гривні.
Які документи потрібні
Для оформлення пенсії через втрату годувальника необхідно надати наступні документи:
- Заповнену заяву про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
- Паспорт заявника та його ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
- Документ, який підтверджує місце проживання заявника.
- Трудову книжку померлого та/або його пенсійне посвідчення.
- Документ, що засвідчує факт перебування заявника на утриманні померлого.
- Довідку про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб (у разі потреби).
- Свідоцтво про смерть померлого.