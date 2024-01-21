Власна пенсія чи пенсія по втраті годувальника

Фахівці Пенсійного фонду України можуть надати консультації щодо найвигіднішого варіанта: продовження отримання власної пенсії або переходу на пенсію за втратою годувальника. У випадку, якщо перехід не є вигідним, від нього можна відмовитися.

Читайте також Чи скасують виплату пенсій за лютий: усе залежить від міжнародної допомоги

Зазвичай, пенсія за втратою годувальника виплачується у розмірі 50% від пенсії померлої особи.

А крім того, щоб отримати пенсію померлого чоловіка чи дружини, необхідно, щоб:

  • чоловік чи дружина померлого були непрацездатними (у випадку, якщо це особи з інвалідністю або пенсіонери; якщо вони не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років;
  • вони перебували на утриманні померлого.

Військові пенсії в разі втрати годувальника в Україні

Військові пенсії за втрату годувальника в Україні встановлюються у розмірі від 30 до 70% від грошового утримання померлого військовослужбовця. Також, ці пенсії не можуть бути нижчими за два прожиткові мінімуми, що становить сьогодні 4 722 гривні.

Які документи потрібні

Для оформлення пенсії через втрату годувальника необхідно надати наступні документи:

  • Заповнену заяву про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
  • Паспорт заявника та його ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
  • Документ, який підтверджує місце проживання заявника.
  • Трудову книжку померлого та/або його пенсійне посвідчення.
  • Документ, що засвідчує факт перебування заявника на утриманні померлого.
  • Довідку про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб (у разі потреби).
  • Свідоцтво про смерть померлого.