Собственная пенсия или пенсия по потере кормильца

Специалисты Пенсионного фонда Украины могут предоставить консультации по наиболее выгодному варианту: продолжение получения собственной пенсии или перехода на пенсию по потере кормильца. В случае, если переход не выгоден, от него можно отказаться.

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Как правило, пенсия по потере кормильца выплачивается в размере 50% от пенсии умершего лица.

А кроме того, чтобы получить пенсию умершего супруга, необходимо, чтобы:

  • муж или жена умершего были нетрудоспособными (в случае, если это лица с инвалидностью или пенсионеры; если они не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет);
  • они находились на содержании умершего.

Военные пенсии в случае потери кормильца в Украине

Военные пенсии за потерю кормильца в Украине устанавливаются в размере от 30 до 70% денежного содержания умершего военнослужащего. Также, эти пенсии не могут быть ниже двух прожиточных минимумов, что составляет сегодня 4 722 гривны.

Какие документы нужны

Для оформления пенсии из-за потери кормильца необходимо предоставить следующие документы:

  • Заполненное заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца.
  • Паспорт заявителя и его идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
  • Документ, подтверждающий место жительства заявителя.
  • Трудовую книгу умершего и/или его пенсионное удостоверение.
  • Документ, подтверждающий факт пребывания заявителя на содержании умершего.
  • Справку о составе семьи или свидетельство о браке (при необходимости).
  • Свидетельство о смерти умершего.