Собственная пенсия или пенсия по потере кормильца

Специалисты Пенсионного фонда Украины могут предоставить консультации по наиболее выгодному варианту: продолжение получения собственной пенсии или перехода на пенсию по потере кормильца. В случае, если переход не выгоден, от него можно отказаться.

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Как правило, пенсия по потере кормильца выплачивается в размере 50% от пенсии умершего лица.

Заметьте ! Согласно статье 36 вышеупомянутого Закона, такая пенсия может быть назначена всем членам семьи умершего, не имеющим способности к труду и находящихся на его содержании.

А кроме того, чтобы получить пенсию умершего супруга, необходимо, чтобы:

муж или жена умершего были нетрудоспособными (в случае, если это лица с инвалидностью или пенсионеры; если они не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет);

они находились на содержании умершего.

Военные пенсии в случае потери кормильца в Украине

Военные пенсии за потерю кормильца в Украине устанавливаются в размере от 30 до 70% денежного содержания умершего военнослужащего. Также, эти пенсии не могут быть ниже двух прожиточных минимумов, что составляет сегодня 4 722 гривны.

Важно ! Изменение типа пенсии, включая переход с обычной пенсии на пенсию за потерю кормильца, вступает в силу со дня подачи заявления.

Какие документы нужны

Для оформления пенсии из-за потери кормильца необходимо предоставить следующие документы: