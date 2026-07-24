Яка буде пенсія по втраті годувальника з 1 серпня 2026 року

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї. Але лише тим особам, що перебували на утриманні. Від чого залежить сума такої пенсії, розповідаємо далі.

Як визначається розмір пенсії по втраті годувальника?

Як вказують у Пенсійному фонді, розмір цієї пенсії залежить від ситуації:

Якщо отримувач один, йому призначають 50% від пенсії за віком померлого годувальника.

А у випадку, коли право на таку виплату мають двоє або більше осіб, загальний розмір виплати становить 100% пенсії за віком, яку мав або міг би отримувати померлий, і ця сума розподіляється між усіма порівну.

Дітям годувальника пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні. При чому усиновлені діти мають рівні права з рідними.

Під час дії воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його завершення пенсію на випадок втрати годувальника дітям від 18 до 23 років призначають, а виплату раніше призначеної пенсії продовжують без довідки з навчального закладу. Ці дані Пенсійний фонд України отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти,

– вказує ПФУ.

Зауважимо, до осіб, що вважаються тими, які були на утриманні померлого годувальника, належать:

ті громадяни, що дійсно перебували на повному утриманні померлого годувальника;

отримували від померлого годувальника допомогу, і ця виплата була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.

Якщо спиратися на постанову Кабміну 26 березня 2008 №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення", мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може менш як:

на одного непрацездатного члена родини – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

двох – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До слова, у 2026 році зріс прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Він наразі складає 2 595 гривень. Збільшились і інші мінімуми, наприклад базовий тепер – 3 209 гривень. Для осіб, що вважаються працездатними, це значення – 3 328 гривень.