Як українцям в Польщі додатково отримувати польську пенсію
- Українці в Польщі можуть отримувати польську пенсію, якщо легально працюють, сплачують пенсійні внески та постійно проживають у країні.
- Завдяки міжнародній угоді, українці можуть отримувати дві пенсії за роботу в Польщі та Україні, причому розмір виплат залежить від сплачених внесків.
Українці в Польщі зможуть отримувати не лише українську, а й польську пенсію. Для цього необхідно відповідати певним вимогам.
Хто має право на польську пенсію
Управління соціального страхування Польщі – ZUS – виплачує пенсії деяким громадянам України, повідомляє 24 Канал з посиланням на inPoland.
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Отримувати виплати можуть українці, які:
- легально працевлаштовані;
- сплачують пенсійні внески;
- постійно проживають в країні.
Для виходу на пенсію українцям, як і полякам, потрібно досягти пенсійного віку: 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Також треба мати достатній страховий стаж – щонайменше 20 років для жінок та щонайменше 25 років для чоловіків.
Чи можуть українці отримувати дві пенсії
Завдяки міжнародній угоді, яка діє з 2012 року, є можливість сумувати періоди роботи в Польщі та Україні.
На практиці це означає, що українці, які працювали в обох країнах, можуть отримувати дві пенсії: українську та польську. ZUS виплачує частину пенсії, яка відповідає періоду роботи в Польщі, а за час роботи в Україні платить ПФУ.
Розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Теоретично допомогу можна отримати лише за один день роботи, але в такому випадку виплата від ZUS буде невеликою. Українці, які постійно проживають у Польщі, також можуть розраховувати на додаткові пільги – тринадцяту та чотирнадцяту пенсії, як і громадяни Польщі.