Як українцям в Польщі додатково отримувати польську пенсію

Українці в Польщі зможуть отримувати не лише українську, а й польську пенсію. Для цього необхідно відповідати певним вимогам.

Хто має право на польську пенсію

Управління соціального страхування Польщі – ZUS – виплачує пенсії деяким громадянам України, повідомляє 24 Канал з посиланням на inPoland.

Дивіться також Мінімальна пенсія в Україні: як змінилися виплати у 2025 році

Отримувати виплати можуть українці, які:

легально працевлаштовані;

сплачують пенсійні внески;

постійно проживають в країні.

Для виходу на пенсію українцям, як і полякам, потрібно досягти пенсійного віку: 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Також треба мати достатній страховий стаж – щонайменше 20 років для жінок та щонайменше 25 років для чоловіків.

Чи можуть українці отримувати дві пенсії

Завдяки міжнародній угоді, яка діє з 2012 року, є можливість сумувати періоди роботи в Польщі та Україні.

На практиці це означає, що українці, які працювали в обох країнах, можуть отримувати дві пенсії: українську та польську. ZUS виплачує частину пенсії, яка відповідає періоду роботи в Польщі, а за час роботи в Україні платить ПФУ.

Розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Теоретично допомогу можна отримати лише за один день роботи, але в такому випадку виплата від ZUS буде невеликою. Українці, які постійно проживають у Польщі, також можуть розраховувати на додаткові пільги – тринадцяту та чотирнадцяту пенсії, як і громадяни Польщі.