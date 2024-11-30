Чи має право дружина на пенсію померлого чоловіка
В Україні можна оформити пенсію за загиблого партнера, якщо він був основним годувальником сім’ї. Як це зробити у 2024 році, читайте далі.
Розмір пенсії по втраті годувальника
Зазвичай пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50% від пенсії померлого. Дружини військовослужбовців можуть отримати від 30% до 70% від грошового забезпечення померлого. Мінімальна сума виплат не може бути нижчою за 4 722 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для отримання пенсії по втраті годувальника потрібно виконати такі умови:
- бути непрацездатним (якщо дружина або чоловік є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку; якщо чоловік або дружина померлого годувальника не працюють і доглядають за дитиною (дітьми) до 8 років);
- перебувати на утриманні померлого годувальника.
Зверніть увагу! Якщо перехід на пенсію по втраті годувальника буде невигідним для пенсіонера, йому можуть відмовити в її призначенні.
Які документи треба для оформлення пенсії
Для оформлення пенсії по втраті годувальника необхідно подати наступні документи:
- заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
- паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує місце проживання заявника;
- трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;
- документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;
- довідку про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про смерть померлого.