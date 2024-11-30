Розмір пенсії по втраті годувальника

Зазвичай пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50% від пенсії померлого. Дружини військовослужбовців можуть отримати від 30% до 70% від грошового забезпечення померлого. Мінімальна сума виплат не може бути нижчою за 4 722 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для отримання пенсії по втраті годувальника потрібно виконати такі умови:

бути непрацездатним (якщо дружина або чоловік є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку; якщо чоловік або дружина померлого годувальника не працюють і доглядають за дитиною (дітьми) до 8 років);

перебувати на утриманні померлого годувальника.

Зверніть увагу! Якщо перехід на пенсію по втраті годувальника буде невигідним для пенсіонера, йому можуть відмовити в її призначенні.

Які документи треба для оформлення пенсії

Для оформлення пенсії по втраті годувальника необхідно подати наступні документи: